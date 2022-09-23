В Женеве состоялся круглый стол по логистике и энергетическому потенциалу Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 сентября в Женеве состоялся круглый стол на тему "Азербайджан 2022: источник энергии и логистический центр для Европы и Азии".

Как сообщили Trend в пятницу в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), мероприятие было организовано при поддержке Женевской палаты торговли, промышленности и услуг (CCIG), Совместной торговой палаты Швейцария-Восточная Европа, Центральная Азия, Южный Кавказ (JCC), Агентства Азербайджана по развитию МСБ и SOCAR Trading.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов, директор Женевской палаты торговли, промышленности и услуг Натали Хардин, управляющий директор Совместной торговой палаты Швейцария-Восточная Европа, Центральная Азия, Южный Кавказ (JCC) Дорит Саллис, начальник управления Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарской Конфедерации (SECO) по Южному Кавказу и другим странам Сераина Сигрон и представитель SOCAR Trading Таги Тагизаде.

В рамках мероприятия Агентство Азербайджана по развитию МСБ, Азербайджанское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и швейцарская компания M&M провели презентации о поддержке и услугах МСБ в Азербайджане, инвестиционном потенциале, логистических и энергетических возможностях Азербайджана.

Также между Агентством Азербайджана по развитию МСБ, Совместной торговой палатой Швейцария-Восточная Европа, Центральная Азия, Южный Кавказ (JCC) и компанией Swiss Alternative Financing был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.

(Перевод: Фидан Мустафаева)