Недвижимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 12 октября на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Amrahbank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется нежилые помещения по адресам: город Баку, Ясамальский район, проспект Азербайджана, 12 площадью 35,4 квадратных метра; город Баку, Ясамальский район, улица Сулеймана Тагизаде, 80/12 (31 квадратный метр); город Баку, Ясамальский район, улица Сулеймана Тагизаде, 80/12 (22,2 квадратных метра).

Их стартовая цена составит 280 тысяч манатов, 245 тысяч манатов, 175,5 тысячи манатов соответственно.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефон для дополнительной информации: (+99455)-206-66-67.