Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 сентября повысилась на 1,1 доллара относительно предыдущего показателя и составила 90,17 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,09 доллара – до 88,5 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,16 доллара, составив 61,07 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 сентября повысилась на 1,76 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 86,39 доллара за баррель.

Официальный курс на 28 сентября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.