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Обсуждены возможности проведения азербайджано-австрийского бизнес-форума

Экономика Материалы 28 сентября 2022 11:56 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности проведения азербайджано-австрийского бизнес-форума

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча между руководителем Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым и торговым советником Австрии в Азербайджане Герхардом Лакнером.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на AZPROMO.

Руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о направлениях деятельности Агентства, основных целях, благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, созданном в Азербайджане, реализуемых проектах, говорится в сообщении.

"На встрече обсуждались возможности расширения связей между деловыми кругами двух стран, проведения азербайджано-австрийского бизнес форума", - говорится в сообщении.

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