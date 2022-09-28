Обсуждены возможности проведения азербайджано-австрийского бизнес-форума

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча между руководителем Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым и торговым советником Австрии в Азербайджане Герхардом Лакнером.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на AZPROMO.

Руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о направлениях деятельности Агентства, основных целях, благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, созданном в Азербайджане, реализуемых проектах, говорится в сообщении.

"На встрече обсуждались возможности расширения связей между деловыми кругами двух стран, проведения азербайджано-австрийского бизнес форума", - говорится в сообщении.