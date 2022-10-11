Обсуждено сотрудничество в альтернативной энергетике между Азербайджаном и Швейцарией

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными структурами в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили во вторник Trend в агентстве.

Как отмечается, председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с генеральным директором швейцарской компании “Kromatix SA”, членом швейцарско-азербайджанской торгово-промышленной палаты Рафиком Ханбали.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях в области альтернативной энергетики, применении технологий компании в проектах, реализуемых в Азербайджане, и поддержке поиска местных партнеров в этой сфере.