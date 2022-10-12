Carlsberg Azerbaijan назвала планируемые инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с долгосрочными планами ООО "Carlsberg Azerbaijan" на 2021-2025 годы мы намерены инвестировать в свое развитие и экономику Азербайджана более 25 миллионов манатов, сказал Trend в среду директор ООО Алиус Антулис.

По его словам, с начала ведения деятельности в Азербайджане компания инвестировала в экономику страны 160 миллионов манатов.

Антулис подчеркнул, что одним из основных направлений развития бизнеса является налаживание экспорта.

"Мы уже начали экспорт своей продукции в соседнюю Грузию. Конечно, мы продолжаем работать над увеличением экспортного рынка", - сказал он.

Кроме того, Антулис подчеркнул, что компания планирует полностью локализовать производственные процессы.

"Мы хотим, чтобы сырье, материалы и другие товары, которые нам нужны в производстве, были на 100 процентов местными. В этом плане достигнуто соглашение о сотрудничестве с "Азершекер", которая будет обеспечивать нас пивоваренным ячменем. Также планируется наладить местное производство этикеток и бутылок", - добавил он.