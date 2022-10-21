Состоялись заседания Общего собрания и Наблюдательного совета ООО "İnterAL" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С участием учредителей совместного предприятия ООО "İnterAL" - ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", ООО" Азералюминиум", компании Achenbach Alfa GmbH состоялись заседания Общего собрания и Наблюдательного совета.

Как сообщили в пятницу Trend в ОАО, был рассмотрен ряд вопросов, включая увеличение уставного капитала, утверждение промежуточного бюджета и определение структуры аппарата совместного предприятия, а также принятие соответствующих решений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)