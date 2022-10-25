Оффшорная ветроэнергетика в Азербайджане усилит конкуренцию в энергосекторе - IFC

БАКУ /Trend/ - Поскольку Азербайджан придерживается новой модели роста, основанной на частном секторе, развитие оффшорной ветроэнергетики поможет улучшить конкурентоспособность в энергетическом секторе и необходимую инфраструктуру, а также решить проблему изменения климата.

Об этом сказал Trend во вторник главный отраслевой специалист Международной финансовой корпорации (IFC) Шон Уиттакер.

"Дорожная карта оффшорной ветроэнергетики для Азербайджана намечает два потенциальных пути в контексте его будущих потребностей в электроэнергии - сценарий низкого роста и сценарий высокого роста. В первом случае к 2040 году морская ветроэнергетика будет обеспечивать только 7 процентов потребностей Азербайджана в электроэнергии - этого недостаточно для обезуглероживания его энергетической системы. Сценарий с высокими темпами роста обеспечит 37 процентов национального спроса, и в этом случае морская ветроэнергетика будет играть ключевую роль в достижении целей по декарбонизации Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что новая дорожная карта в этой сфере содержит ряд рекомендаций. Они включают в себя установление целевых показателей на 2030 и 2036 годы, разработку демонстрационного проекта мощностью 200 мегаватт и проведение конкурентных торгов по нему с последующим осуществлением более крупных проектов, а также дальнейшее изучение потенциальных зон развития морской ветроэнергетики, модернизацию инфраструктуры, внедрение лучших международных практик для привлечения финансирования, обучение правительственных учреждений и рабочей силы для наращивания знаний и потенциала.

Twitter: @mariiiakhm