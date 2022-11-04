USAID стремится углубить сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах - глава миссии (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) нацелено на поддержку экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс.

"Мы стараемся сосредоточиться на увеличении экспорта и работаем вместе с азербайджанскими партнерами над выявлением преград, а также над рекомендациями по изменению политики. Все это делается с целью содействия росту и расширению агропредприятий, что создаст больше рабочих мест. Мы работаем над тем, чтобы облегчить азербайджанским сельскохозяйственным предприятиям транспортировку своей продукции на оптовые и розничные рынки, чтобы эти агропредприятия могли получить доступ к крупным рынкам", - сказал он.

Что касается регионов Азербайджана, где USAID оказывает поддержку сельскохозяйственному сектору, Нербасс упомянул несколько городов, таких как Лянкяран, Самух, Гянджа, Загатала и Хачмаз.

По словам главы миссии, USAID также способствует развитию американо-азербайджанских деловых связей, что помогает внедрять новые технологии в Азербайджане.

Инициатива USAID, которая называется "Поддержка частного сектора", предусматривает подход партнерства и совместного инвестирования, чтобы помочь создать более устойчивую экономику, которая также помогает обеспечить благоприятные для бизнеса условия.

"Итак, как это выглядит, например, для агробизнеса. Мы поддерживаем рост агробизнеса, предоставляя специализированную техническую помощь. Чтобы сделать его устойчивым, мы используем местных поставщиков услуг по развитию бизнеса. Это организации, которые уже есть здесь, в Азербайджане, говорят на этом языке и знают страну. Вместе мы работаем над улучшением производства и маркетинга агробизнеса", - пояснил он.

В дополнение к этому USAID также проводит регулярные встречи рабочих групп, в которых участвуют заинтересованные стороны и МСП вместе с представителями министерства экономики Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Государственной налоговой службы, сказал Нербасс.

"Мы проводим эти встречи, чтобы заинтересованные стороны могли определить барьеры для малого бизнеса, а рабочие группы разработали планы действий для решения этих проблем", - отметил он.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса USAID нацелено на поддержку потенциала, производительности и конкурентоспособности азербайджанских МСП, добавил глава миссии.

Нербасс также подробно рассказал о поддержке, которую USAID оказывает молодежи Азербайджана. Так, USAID начало предоставлять бесплатные курсы по английскому языку для молодежи в Азербайджане.

По словам главы миссии, тренинг направлен на улучшение возможностей трудоустройства для молодежи Азербайджана.

"Мы реализуем этот проект в Гяндже, Загатале и Сумгайыте. Первые 90 участников закончили обучение в этом году, и цель состоит в том, чтобы обучить 700 человек к 2024 году", - сказал он.

USAID также реализует проект в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) под названием "Расширение экономических возможностей для предпринимательства и трудоустройства", который действует с 2015 года, для поддержки занятости женщин и молодежи, сказал Нербасс.

"Реализация ориентированной на молодежь части этого проекта началась в 2019 году, когда USAID при поддержке министерства труда и социальной защиты Азербайджана учредило центры профессионального роста и инноваций в Гяндже, Загатале и Сумгайыте", - сказал он.

На сегодняшний день USAID обеспечило обучение в сфере планирования карьеры, развития профессиональных навыков и предпринимательского мышления почти 600 молодых людей, отметил глава миссии.

"В рамках проекта также обучены около 900 молодых людей онлайн во время пандемии COVID-19. И около 500 молодых людей прошли обучение на краткосрочных технических семинарах по сложным навыкам, таким как использование Excel, управление социальными сетями, графический дизайн. В общей сложности с 2016 года в рамках этого проекта было обучено почти 2000 молодых людей", - добавил он.

Касательно поддержки женского предпринимательства в стране глава миссии сообщил, что USAID и Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) представят национальную бизнес-повестку для женщин в Азербайджане.

"USAID на регулярной основе сотрудничает с AmCham для улучшения бизнес-среды в Азербайджане, в частности для женщин-предпринимателей. Мы работаем вместе, потому что AmCham помогает нам как активный член руководящего комитета, который занимается разработкой национальной бизнес-повестки для женщин", - сказал он.

По словам главы миссии, USAID уже около полутора лет работает с AmCham и другими заинтересованными сторонами над разработкой этой бизнес-повестки, и ее официальная презентация состоится 3 ноября 2022 года.

Более того, при поддержке USAID 200 женщин в Азербайджане уже открыли свои собственные предприятия.

"На сегодняшний день мы уже обучили более 1000 женщин в стране", - сказал он.

Нербасс отметил, что USAID финансирует Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) для обучения женщин ведению собственного бизнеса.

"Итак, совместно с ПРООН и Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей мы создали женские ресурсные центры в таких регионах Азербайджана, как Масаллы, Загатала, Хачмаз и Сумгайыт, и оказываем поддержку еще 6 центрам в других местах", - сказал он.

Как объяснил Нербасс, идея в основном заключается в том, чтобы женщины собирались вместе, чтобы пройти обучение по развитию бизнеса и учиться друг у друга.

"И, помимо оказания поддержки женщинам в развитии бизнеса, эти центры также оказывают важную помощь жертвам домашнего насилия", - сказал он.

Улучшая бизнес-среду для микро-, малых и средних предприятий, USAID помогает начать бизнес, особенно женский бизнес, который поможет диверсифицировать и укрепить ненефтяную экономику в Азербайджане, добавил глава миссии.

Общая цель USAID в Азербайджане заключается в содействии процветанию людей и сообществ, подчеркнул Нербасс.

"За последние 30 лет наше двустороннее партнерство нашло отражение в финансовой поддержке USAID, которая уже составила более 400 миллионов долларов, на содействие обеспечению гуманитарных потребностей Азербайджана, потребностей в области развития. Во время моего пребывания здесь я надеюсь укрепить наши партнерские отношения с правительством Азербайджана, донорами, частным сектором и гражданским обществом - и все это в рамках проектов, которые помогут улучшить условия жизни граждан. Развитие сельского хозяйства в Азербайджане, чтобы помочь диверсифицировать ненефтяную экономику, укрепление системы здравоохранения и повышение благосостояния женщин и молодежи - это наши взаимные интересы", - сказал Нербасс.

Более того, как отметил глава миссии, USAID уделяет пристальное внимание благополучию вынужденных переселенцев в Азербайджане.

"USAID имеет очень большой опыт работы в Азербайджане по оказанию помощи вынужденным переселенцам. В начале 1990-х годов мы оказали поддержку более чем 800 тысячам вынужденных переселенцев в таких сферах, как жилье, ремонт школ, первичная медицинская помощь, водоснабжение, сельское хозяйство. На данный момент у нас нет никаких проектов по оказанию поддержки вынужденным переселенцам. Однако правительство США регулярно обсуждает с азербайджанскими коллегами вопрос, связанный с тем, как мы можем наилучшим образом поддержать вынужденных переселенцев. Так что эта инициатива остается на повестке дня", - добавил он.

Как отметил Нербасс, общим приоритетом USAID является создание лучших условий для роста частного сектора с акцентом на сельское хозяйство и туризм, а также выделение значительных ресурсов на содействие гендерному равенству и расширению экономических возможностей женщин.

"Все эти инициативы в совокупности направлены на создание рабочих мест и повышение уровня жизни. Мы продолжим реализацию наших текущих проектов в области поддержки женщин-предпринимателей, сельского хозяйства, агротуризма, развития частного сектора, борьбы с торговлей людьми, развития потенциала организаций гражданского общества, повышения прозрачности и реагирования государственных учреждений, а также содействия развитию молодежи. И я хотел бы подчеркнуть, что во всех этих проектах мы работаем в тесном сотрудничестве с государственными учреждениями, такими как министерство труда и социальной защиты, министерство внутренних дел, министерство сельского хозяйства, министерство экономики и многие другие", - сказал он.

Twitter: @mariiiakhm