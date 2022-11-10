В Азербайджане названы основные приоритетные направления госбюджета-2023

БАКУ /Trend/ - Восстановление освобожденных от оккупации территорий, создание условий для возвращения в свои родные края граждан, повышение возможностей трудоустройства на этих территориях являются одними из основных приоритетов в государственном бюджете на следующий год.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов 10 ноября во время обсуждения государственного бюджета на 2023 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным организациям, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения, культуры.

Он отметил, что, кроме того, важнейшими приоритетами являются повышение обороноспособности, защита границ страны.

"В среднесрочных планах эти направления будут преобладать", - сказал министр.

Напомним, что законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" поступил в Милли Меджлис 24 октября.

В проекте прогнозируются доходы государственного бюджета на 2023 год в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, являясь самым высоким показателем за всю историю страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)