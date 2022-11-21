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Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Экономика Материалы 21 ноября 2022 15:07 (UTC +04:00)
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит ООО "V-VVV".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки местного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "V-VVV" льготный кредит в размере 200 тысяч манатов по проекту производства салфеток. Одним из приоритетных направлений поддержки предпринимателей является превращение малого и среднего бизнеса в ведущий фактор экономики", - говорится в публикации.

Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства
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