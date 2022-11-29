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Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер (ФОТО)

Экономика Материалы 29 ноября 2022 14:49 (UTC +04:00)
Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы расширения торгово-экономических отношений.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы сотрудничества в ходе заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном, прошедшего сегодня в Баку.

“Мы уверены, что совместные усилия будут способствовать укреплению нашего партнерства в сферах торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других областях”, - говорится в публикации.

Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер (ФОТО)
Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер (ФОТО)
Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер (ФОТО)
Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер (ФОТО)
Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер (ФОТО)
Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер (ФОТО)
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