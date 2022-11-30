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Академия ИКТ Huawei задействует лучшие учебные заведения Азербайджана для обогащения цифровых экосистем (ФОТО)

Экономика Материалы 30 ноября 2022 19:00 (UTC +04:00)
Академия ИКТ Huawei задействует лучшие учебные заведения Азербайджана для обогащения цифровых экосистем (ФОТО)

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25-го ноября 2022-го года ООО «Huawei Technologies Azerbaijan» усилила свою приверженность развитию цифровой экосистемы Азербайджана, укрепив сотрудничество с Бакинской Высшей Школой Нефти.

Согласно заявлению, сделанному Huawei Азербайджан, Академия ИКТ приблизит университетские программы «к реалиям технологических компаний», при этом, поддерживая переход к цифровой экономике.

В заявлении говорится, что запущенная в ноябре Академия ИКТ даст учащимся доступ к знаниям Huawei, «а также к последним технологическим инновациям в таких разнообразных сферах, как большие данные, облачные вычисления, Интернет вещей, искусственный интеллект и 5G».

По данным компании, азербайджанские университеты теперь получат доступ к «более структурированной и развитой программе, включающей в себя большую частьнаиболее передовых практик в связи с инновациями и ноу-хау компаний Huawei».

Г-н David Xu, генеральный директор ООО «Huawei Technologies Azerbaijan», в своей вступительной речи заявил: «Сегодняшнее партнерство является частью всецелой приверженности Huawei оказанию стране поддержки в восполнении дефицита высококвалифицированных, компетентных в области ИКТ кадров в соответствии с требованиями отрасли».

«Я призываю еще больше колледжей и университетов присоединиться к программе Академии ИКТ Huawei, чтобы вместе мы могли привести знания студентов в соответствие с потребностями постоянно развивающегося рынка ИКТ. Опираясь на опыт компании Huawei в воспитании талантов в сфере ИКТ, Академия ИКТ помогает университетам создавать систематизированную, технологически продвинутую, стандартизированную и практичную среду ИКТ и систему курсов, позволяющую студентам соответствовать требованиям предприятия», добавил он.

Г-н Эльмар Гасымов, ректор Бакинской высшей школы нефти, рассказал о подписании меморандума о взаимопонимании и отметил: «Компания Huawei является одной из ведущих мировых компаний в области ИКТ-технологий, поэтому подписание Меморандума о взаимопонимании между компанией Huawei и Бакинской Высшей Школой Нефти является знаменательным событием для нас. Компания Huawei всегда отличалась особым вниманием и заботой о нашем университете и студентах. Мы уверены, что сотрудничество в рамках создания Академии ИКТ в Бакинской Высшей Школе Нефти принесет плодотворные результаты».

С момента запуска программы, Академия ИКТ Huawei привлекла тысячи энтузиастов и студентов из ведущих университетах Азербайджана.

Данный проект распространяется университеты, независимые колледжи и некоммерческие государственные образовательные учреждения. В нашем цифровом обществе информационно-коммуникационные технологии оказывают большое влияние на различные профессии, что приводит к росту междисциплинарных требований.

В рамках настоящего проекта сотрудничающие университеты предоставляют информационно-коммуникационные технологии Huawei и курсы компании в области ИКТ, призывают студентов к прохождению сертификации в Huawei и готовят специалистов с практическими навыками для всего мира и цепочки индустрии ИКТ, в частности. По данным компании, на сегодняшний день Huawei сотрудничает с более чем 2 000 университетами и 8 000 преподавателями, ежегодно поддерживая более 150 000 студентов по всему миру.

Сокращая разрыв между спросом предприятий и предложением квалифицированных кадров, Huawei Азербайджан при помощи Академии ИКТ Huawei надеется установить стандарт для технологически усовершенствованного образования и обеспечить более высокие технические и профессиональные квалификации, более передовые технологии и большую поддержку инновациям и предпринимательству, для поддержки устойчивого развития индустрии ИКТ в стране.

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