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Румыния и Азербайджан заинтересованы в развитии Среднего коридора - посол

Экономика Материалы 1 декабря 2022 21:24 (UTC +04:00)
Румыния и Азербайджан заинтересованы в развитии Среднего коридора - посол

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Румыния и Азербайджан заинтересованы в развитии Среднего коридора.

Как передает Trend, об этом 1 декабря сказал посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре на мероприятии по случаю "Национального дня Румынии и 104-й годовщины Великого объединения Румынии".

"Румыния и Азербайджан заинтересованы в развитии Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию с портами Баку и Констанцы, которые находятся в географически выгодных местах и представляют собой транспортные узлы", - сказал он.

Посол отметил, что на протяжении многих лет отношения между Румынией и Азербайджаном активно развиваются в областях политики, энергетики, транспорта, культуры и других сферах.

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