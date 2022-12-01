Румыния и Азербайджан заинтересованы в развитии Среднего коридора - посол

БАКУ /Trend/ - Румыния и Азербайджан заинтересованы в развитии Среднего коридора.

Как передает Trend, об этом 1 декабря сказал посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре на мероприятии по случаю "Национального дня Румынии и 104-й годовщины Великого объединения Румынии".

"Румыния и Азербайджан заинтересованы в развитии Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию с портами Баку и Констанцы, которые находятся в географически выгодных местах и представляют собой транспортные узлы", - сказал он.

Посол отметил, что на протяжении многих лет отношения между Румынией и Азербайджаном активно развиваются в областях политики, энергетики, транспорта, культуры и других сферах.