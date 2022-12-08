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Ассоциация банков Азербайджана предупредила граждан об участившихся случаях мошенничества

Экономика Материалы 8 декабря 2022 15:38 (UTC +04:00)
Ассоциация банков Азербайджана предупредила граждан об участившихся случаях мошенничества

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане мошенники совершают звонки с номеров, аналогичных телефонным номерам колл-центров банков (обычно трехзначные номера), клиентам банков, связанные с предложениями кредитных продуктов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА), мошенники, действующие от имени банка, под видом предложения нового кредитного продукта получают конфиденциальные персональные данные клиента, и впоследствии используют их в преступных целях.

"Лица, имеющие банковские счета и банковские карты, должны проявлять бдительность и осторожность в отношении подобных случаев мошенничества и ни при каких обстоятельствах не должны предоставлять персональные данные и информацию о платежных картах третьим лицам. Если вы столкнулись с подобными случаями мошенничества, мы просим вас немедленно связаться с банком, клиентом которого вы являетесь", - говорится в сообщении.

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