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Утвержден показатель прожиточного минимума в Азербайджане на 2023 г.

Экономика Материалы 9 декабря 2022 11:34 (UTC +04:00)
Утвержден показатель прожиточного минимума в Азербайджане на 2023 г.

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 9 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год" в третьем чтении.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно законопроекту, прожиточный минимум на 2023 год устанавливается в размере 246 манатов, для трудоспособного населения - 261 манат, для пенсионеров - 199 манатов, для детей - 220 манатов.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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