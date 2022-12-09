Утвержден показатель прожиточного минимума в Азербайджане на 2023 г.

БАКУ /Trend/ - 9 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год" в третьем чтении.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно законопроекту, прожиточный минимум на 2023 год устанавливается в размере 246 манатов, для трудоспособного населения - 261 манат, для пенсионеров - 199 манатов, для детей - 220 манатов.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)