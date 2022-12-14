В Азербайджане прошел очередной аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - 13 декабря Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион по приватизации госимущества, сообщает Trend в среду со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, по итогам торгов были приватизированы 27 единиц государственного имущества, включая судно, транспортные средства, оборудование.

Приватизировано судно "Шафаг" по приему нефтесодержащих и сточных вод, мусора и других отходов, принадлежащее ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (70 тысяч манатов).

Предложение на один из автомобилей превысило стартовую цену почти в три раза. Так, автомобиль марки "BMW 535i" при стартовой цене в 7 000 манатов был приобретен за 20 200 манатов. Кроме того, микроавтобус марки "Mercedes Benz Sprinter " был приобретен за 25 700 манатов при стартовой цене в 10 000 манатов.

Напомним, что следующие аукционы по приватизации госсобственности состоятся 20 и 27 декабря. На торги будут выставлены 25 малых государственных предприятий и объектов, 10 транспортных средств.