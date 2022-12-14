Центробанк разместил краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 14 декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 млн манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По информации регулятора, в ходе аукциона семь инвесторов подали 17 заявок.

Общая сумма заявок инвесторов по номинальным ценам составила 40 514 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 99,6802 маната (4,12%).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения нот - 11 января 2023 года.