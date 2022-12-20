Минэкономики ФРГ заявило, что НПЗ страны не заказывают нефть из России на 2023 г.

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ утверждает, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Шведте и Лойне больше не заказывают на следующий год нефть из России, но поданы заявки для прокачки нефти из Казахстана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нефтяные концерны, владеющие НПЗ в Лойне и Шведте, больше на заказывают российскую нефть на новый год. НПЗ в Шведте в рамках обсуждения договора между акционерами с казахстанской стороной о поставках сырой нефти зарезервировал соответствующие мощности в трубопроводной системе для нефти из Казахстана", - пояснила представитель минэкономики ФРГ Сузанне Унград, комментируя слова президента "Транснефти" Николая Токарева о том, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти на декабрь и первый квартал следующего года.

"Таким образом, это не заказ на поставки нефти, но резервирование на мощности по транспортировке нефти, которые необходимы для того, чтобы, например, прокачать нефть из Казахстана", - уточнила Унград.