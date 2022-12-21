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Назван объем инвестиций резидентов Сумгайытского промышленного парка

Экономика Материалы 21 декабря 2022 11:12 (UTC +04:00)
Назван объем инвестиций резидентов Сумгайытского промышленного парка

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день резидентами Сумгайытского химическо-промышленного парка инвестированы 5,3 миллиарда манатов и создано более шести тысяч рабочих мест.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Сегодня 11-я годовщина создания Сумгайытского химического промышленного парка. Промышленные парки вносят значительный вклад в устойчивый экономический рост, развитие ненефтяного сектора и обеспечение занятости населения. Планируются дополнительные инвестиции в размере более 300 миллионов манатов и создание более 2 000 рабочих мест», - говорится в публикации.

Назван объем инвестиций резидентов Сумгайытского промышленного парка
Назван объем инвестиций резидентов Сумгайытского промышленного парка
Назван объем инвестиций резидентов Сумгайытского промышленного парка
Назван объем инвестиций резидентов Сумгайытского промышленного парка
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