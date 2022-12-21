Центробанк Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 21 декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению 28-дневных краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона шесть инвесторов подали восемь заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 27 417 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 99,5222 маната (6,17 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 27 417 000 манатов.

Дата погашения нот - 18 января 2023 года.