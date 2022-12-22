Угроза кибератак в канун новогодних праздников высока - Лаборатория Касперского

БАКУ /Trend/ - Угроза подвергнуться кибератакам в преддверии новогодних праздников растет.

Об этом Trend сказал официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

"Новогодние праздники могут стать поводом для мошенников активизировать свою деятельность. С помощью социальной инженерии злоумышленники могут выманивать деньги под видом пожертвований. Фишеры могут заманивать пользователей на поддельные страницы, обещая выгодные условия, скидки и подарки", - сказал он.

По его словам, накануне праздников в сети появляются и поддельные копии реальных площадок, и несуществующие магазины.

"Одним из характерных атрибутов таких ресурсов является счетчик, показывающий время до окончания "акции". При этом важно понимать, что мошенникам очень легко сделать фишинговую станицу", - пояснил он.

Чтобы не попадаться на удочку злоумышленников, нужно с осторожностью относиться к любым "заманчивым" предложениям и "грандиозным" скидкам, и критически относиться к незнакомым сайтам, на которых собираетесь делать покупку, подчеркнул Мамедов.

"Если в онлайн-магазине мало товаров, он может оказаться ненастоящим. Если URL известного сайта кажется вам странным — это тоже повод для беспокойства. Доверять лучше официальным магазинам. Если площадка новая, поищите отзывы на нее на других ресурсах. Также можно выбрать опцию «оплата при получении» или оплатить покупку с отдельной карты, на которой будет находиться небольшая сумма денег. И, конечно, стоит использовать надежное защитное решение, которое защитит вас от нежелательного перехода по сомнительным ссылкам", - пояснил он.

Мамедов отметил, что только в 2021 году эксперты "Лаборатории Касперского" заблокировали 1,2 миллиона уникальных фишинговых страниц, созданных с помощью 469 фиш-китов – конструкторов, состоящих из готовых шаблонов, которыми могут пользоваться даже мошенники, не обладающие глубокими техническими познаниями.