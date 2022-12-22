Центробанк Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 22 декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению 168-дневных краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона восемь инвесторов подали 11 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 39 659 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 96,4003 маната (восемь процентов).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения нот - 8 июня 2023 года.