Назван объем внешнеторгового оборота Азербайджана по итогам 11 месяцев 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2022 года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 62,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 49,22 миллиарда долларов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что азербайджанский экспорт в январе - ноябре 2022 года вырос на 83,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 36,34 миллиарда долларов, а импорт - на 23,8 процента – до 12,88 миллиарда долларов.

"В результате этого сальдо внешнеторгового оборота в отчетный период, осталось положительным, и выросло в годовом исчислении более чем вдвое - до 23,46 миллиарда долларов", - говорится в публикации.