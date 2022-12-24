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На реализацию госпрограммы "Большое возвращение" необходимо около 20 миллиардов манатов - Вусал Гасымлы

Экономика Материалы 24 декабря 2022 12:27 (UTC +04:00)
На реализацию госпрограммы "Большое возвращение" необходимо около 20 миллиардов манатов - Вусал Гасымлы

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Для реализации I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики необходимы финансовые ресурсы в размере около 20 миллиардов манатов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы во время выступления на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".

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