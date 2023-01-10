Обнародовано количество счетов инвесторов в НДЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Национальном депозитарном центре (НДЦ) для инвесторов было открыто 2 113 новых счетов, а их общее количество достигло 119 623.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на НДЦ, 2 064 из новых счетов принадлежали инвесторам-резидентам и 49 - нерезидентам.

В частности, 1 908 из новых счетов резидентов принадлежали физическим лицам, а 156 - юридическим, из новых счетов нерезидентов 44 принадлежали физическим, 5 - юридическим лицам.

Напомним, что Национальный депозитарный центр - это государственная организация, являющаяся составной частью национальной депозитарной системы. Ее целью является организация и координация работы депозитарной системы, которая хранит ценные бумаги на территории Азербайджанской Республики, регистрирует имущественные и иные права на них, а также операции, связанные с ценными бумагами.