Исполнение распоряжений Главы государства начнется с текущего месяца - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Сегодняшние распоряжения Президента Ильхама Алиева о социальных пособиях, пенсиях и повышении заработной платы охватят более 800 тысяч человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня, в интервью государственному телевидению, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр добавил, что пакет реформ, намеченный на текущий год, охватывает 1 миллион 900 тысяч граждан:

"На эти цели из государственного бюджета дополнительно будет выделено 750 миллионов манатов. Исполнение распоряжений начнется с текущего месяца", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)