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Исполнение распоряжений Главы государства начнется с текущего месяца - Сахиль Бабаев

Экономика Материалы 13 января 2023 12:35 (UTC +04:00)
Исполнение распоряжений Главы государства начнется с текущего месяца - Сахиль Бабаев

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БАКУ /Trend/ - Сегодняшние распоряжения Президента Ильхама Алиева о социальных пособиях, пенсиях и повышении заработной платы охватят более 800 тысяч человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня, в интервью государственному телевидению, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр добавил, что пакет реформ, намеченный на текущий год, охватывает 1 миллион 900 тысяч граждан:

"На эти цели из государственного бюджета дополнительно будет выделено 750 миллионов манатов. Исполнение распоряжений начнется с текущего месяца", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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