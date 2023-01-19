Проект модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет завершен к 2024 году – премьер-министр Грузии

БАКУ /Trend/ - Надежное партнерство между Грузией и Азербайджаном проверено временем.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

“Вместе мы реализовали очень важные исторические проекты, такие как нефте- и газопроводы, и теперь мы ожидаем того же в транспортном секторе”, - сказал он.

По словам премьер-министра, Азербайджан и Грузию соединяют железные и шоссейные дороги, и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс в этом отношении является стратегически важным транспортным проектом для двух стран.

“Сейчас мы реализуем проект модернизации железной дороги, который позволит увеличить пропускную способность до 48 миллионов тонн грузов к 2024 году. Проект, реализуемый совместно с Азербайджаном - это расширение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которое сейчас находится в стадии реализации. Совсем недавно Азербайджан предоставил дополнительное финансирование на этот проект. Мы ожидаем, что он так же будет готов к 2024 году. Это обеспечит увеличение грузопотока до 5 миллионов тонн”, - добавил Гарибашвили.