В Азербайджане будет повышена сумма минимальной трудовой пенсии

БАКУ /Trend/ - Изменение в закон "О трудовых пенсиях", в связи с повышением минимального размера трудовой пенсии, была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по труду и социальной политике.

Как сообщает в понедельник Trend, минимальный размер трудовой пенсии с 1 февраля 2023 года будет установлен в размере 280 манатов.

В Комитете было отмечено, что в Азербайджане в последние годы социальное благосостояние граждан является приоритетным направлением, проводимых в этой сфере преобразований.

Внесенные Президентом Азербайджанской Республики в порядке законодательной инициативы изменения в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" были очередным этапом социальной политики государства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)