Между Шушой и венгерским городом Веспрем подписан Меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - 30 января в Будапеште по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе были подписаны азербайджано-венгерские документы.

Как сообщает в понедельник Trend, "Меморандум об установлении дружественных связей и сотрудничестве в области культуры, туризма, градостроительства, науки, экономики и других сферах общественной жизни" между городом Шуша Азербайджанской Республики и венгерским городом Веспрем подписали специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр города Веспрем Дьюла Порга.