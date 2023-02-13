Роль TAP в процесе диверсификации поставок газа в Италию возрастает - итальянское издание

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) будет играть все более важную роль в процессе диверсификации поставок газа в Италию.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в итальянской газете Il Messaggero.

Стремясь освободиться от импорта российского газа, Италия приступила к реализации стратегии диверсификации, которая включает в себя улучшение связей с африканскими странами, говорится в статье.

Как отмечает автор, стратегия направлена на то, чтобы превратить Италию в энергетический центр Средиземноморья для всей Европы. Цель - не только покрытие ежегодных внутренних потребностей (в настоящее время около 72 миллиардов кубометров), но и для экспорта в другие страны. План, который должен быть реализован максимум в течение законодательного периода, следовательно, через пять лет, направлен на поставки в Италию 140 миллиардов кубометров газа.

"В этом отношении TAP, газопровод протяженностью 878 километров, который транспортирует газ из Азербайджана в итальянский регион Апулия, будет играть все более важную роль. Задача будет заключаться в удвоении объема транспортируемого газа: с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров в год", - отмечается в статье.

Автор пишет, что Адольфо Урсо, министр по делам предприятий и продукции Made in Italy, прибыл в Азербайджан, где так же обсудит взаимодействие в энергетической сфере с Азербайджаном.

Отметим, что объем экспорта азербайджанского газа в Италию в январе-ноябре 2022 года составил 8,69 миллиарда кубометров, что на 50,3 процента больше в годовом исчислении. Таким образом, Италия заняла первое место среди основных импортеров азербайджанского газа за отчетный период.