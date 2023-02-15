Сократился внешнеторговый оборот Азербайджана в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января 2023 года сократился на 19 процентов, или 772 миллиона долларов по сравнению с январем 2022 года - с 4,061 миллиарда до 3,289 миллиарда долларов, сообщили в среду Trend в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ведомства, в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 1,877 миллиарда долларов, что на 1,21 миллиарда долларов, или 1,64 раза меньше показателя аналогичного месяца 2022 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 57,06 процента против 76 процентов годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 437,83 миллиона долларов, или 44,9 процента - с 974,86 миллиона долларов до свыше 1,412 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 42,94 процента против 24 процентов годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 1,648 миллиарда долларов, или в 3,5 раза - до 464 миллиона долларов против 2,112 миллиарда долларов в 2022 году.