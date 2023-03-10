Бывший вице-президент ExxonMobil о роли Азербайджана в мировой энергетической сфере

БАКУ /Trend/ - Азербайджан останется важным игроком в сфере энергетики даже после снижения геополитической напряженности в мире.

Об этом в пятницу сказала Trend в кулуарах Х Бакинского Глобального форума Джин Бадершнайдер, бывший вице-президент ExxonMobil.

Она отметила, что в течении предыдущего года в Европе наблюдается энергетический кризис связанный с отсутствием надежных и стабильных поставок газа, и в это время Азербайджан внес значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Однако, как считает Бадершнайдер, сила Азербайджана заложена в его потенциале в сфере возобновляемых источников энергии. Она отметила, что у страны есть все возможности для формирования энергетического партнерства с Европой в этом направлении.

«Несмотря на то, что Азербайджан является небольшой страной, эффект от развития возобновляемых источников энергии может быть колоссальный. Азербайджан обладает возможностью для получения гидроэлектроэнергии, солнечной энергии, а также использовать силу ветра», добавила бывший вице президент ExxonMobil.

Также Бадершнайдер высоко оценила создание Южного Газового Коридора, который материализовался благодаря умению предвосхитить будущие тренды.

В заключении, Бадершнайдер отметила то, что Азербайджану удалось заполучить самый редкий актив, существующий в энергетической индустрии. Этот актив - долгосрочный контракт на закупку между Азербайджаном и Европейской Комиссией.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальные процессы, будут обсуждены пути решения стоящих перед миром вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.