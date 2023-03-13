bp намерена продолжить усилия по поддержке развития местного бизнеса в Азербайджане - Бахтияр Асланбейли (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Подписав новый меморандум о взаимопонимании, BP намерена продолжить усилия по поддержке развития местного бизнеса.

Как передает Trend в понедельник, об этом сообщил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли в ходе медиа-брифинга, посвященного церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между BP и Агентством.

"Мы верим, что наш проект "Программа развития предпринимательства" будет способствовать расширению экономической базы Азербайджана и повышению потенциала местных предприятий. Данная программа создала прекрасную возможность для местных предприятий соответствовать международным стандартам и конкурировать за контракты на поставку, создавая конкурентоспособную конъюнктуру на внутренних рынках и в Каспийском регионе в целом", - сказал он.

Напомним, что на сегодняшний день вместе со своими партнерами bp инвестировала около 84 миллиардов долларов в проекты, реализуемые в Азербайджане. bp стремится поддерживать усилия по обеспечению устойчивого развития, уделяя особое внимание тем областям, в которых компания может принести наибольшую пользу. Широкая деятельность bp в области социальных инвестиций и наращивания потенциала в стране оказала положительное влияние и принесла ощутимую пользу людям, улучшив их жизнь и изменив ее к лучшему. Социальные инвестиции компании охватывают такие области, как создание местного потенциала, образование, развитие сообществ, местных предприятий, окружающей среды, спортивного потенциала, а также исследование и продвижение богатого культурного наследия страны. В целом, с самого начала своей деятельности bp со своими партнерами по совместным предприятиям, которыми bp управляет в Азербайджане, потратила около 107 миллионов долларов США на проекты социальных инвестиций в стране.