Назван показатель внешнеторгового оборота Азербайджана с начала 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января - февраля 2023 года сократился на 9,7 процента, или 768,8 миллиона долларов по сравнению с январем-февралем 2022 года - с 7,94 миллиарда до 7,17 миллиарда долларов, сообщили в четверг Trend в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ведомства, в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 4,52 миллиарда долларов, что на 1,447 миллиарда долларов, или на 24,25 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 63,03 процента против 75,16 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 678,5 миллиона долларов, или 34,4 процента - с 1,972 миллиарда долларов до порядка 2,651 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 36,97 процента против 24,84 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 2,126 миллиарда долларов, или в 2,1 раза - до 1,869 миллиарда долларов против 3,995 миллиарда долларов в январе-феврале 2022 года.