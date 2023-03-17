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В Азербайджане вырос оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения

Экономика Материалы 17 марта 2023 08:27 (UTC +04:00)
В Азербайджане вырос оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - феврале 2023 года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения превысил 3,1 миллиарда манатов, что на 19,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

По данным ведомства, на сегодня в объектах торговли и услуг установлены более 86 447 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

Отметим, что их установка осуществляется поэтапно со второго квартала 2019 года.

Напомним, что в 2022 году оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения превысил 19,5 миллиарда манатов.

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