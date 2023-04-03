БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась реализация пенсионной амнистии.

Об этом сообщил Trend председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что основные ошибки при начислении пенсий произошли до 2020 года, и выплаты пенсионерам были осуществлены с переплатой. "Из-за расширения автоматизированного пенсионного обеспечения после 2020 года ошибок в начислении очень мало. От 85 до 90 процентов пенсионеров будут освобождены от возврата переплаченных им сумм и к ним будет применена амнистия. Но сколько пенсионеров будет охватывать эта амнистия, станет известно в процессе", - добавил он.

Отметим, что Милли Меджлис на своем заседании 30 декабря 2022 года принял в третьем чтении поправку к закону "О трудовых пенсиях".

Согласно поправке, она предусматривает применение срочной амнистии при удержании суммы уже выплаченной трудовой пенсии и надбавки к трудовой пенсии. Так, согласно правилам, эта сумма удерживается на основании решения органа, назначающего трудовую пенсию с согласия трудового пенсионера, а при отсутствии его согласия - в судебном порядке. Согласно изменениям, будет удерживаться только лишняя сумма, уплаченная за последние 3 года. Согласно предыдущему законодательству, вся сумма, уже выплаченная, удерживалась в течение всех лет.