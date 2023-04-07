В Азербайджане устанавливается новый порядок продажи объектов строительства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила продажи объектов строительства.

Как сообщает Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были обсуждены изменения в закон "Об управлении муниципальными землями" и Положение "О правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель".

Согласно предложенным поправкам в законопроект "Об управлении муниципальными землями", в случае получения положительного заключения соответствующего органа исполнительной власти о готовности объекта строительства к эксплуатации, гражданами Азербайджанской Республики, постоянно проживающими на территории муниципалитета и одновременно зарегистрированными по месту жительства в течение не менее пяти лет, земельный участок, на котором расположен этот объект, может быть продан в собственность физических и юридических лиц или сдан в аренду. Эти лица не участвуют в открытых аукционах или конкурсах на землю для получения права собственности и аренды на землю.

Было отмечено, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, права собственности и аренды на муниципальные земли, за некоторыми исключениями, могут быть получены только через открытые аукционы или конкурсы по продаже или аренде земельных участков. Новое правило в предлагаемой поправке базируется на принципе гуманизма, дает правовую основу для более легкого приобретения прав собственности и аренды на землю, на которой расположен объект строительства.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.