Преобладают нарушения бюджетного законодательства и недочеты в сфере госзакупок - Счетная палата

БАКУ /Trend/ - Согласно аудиторским отчетам, наиболее часто встречаются нарушения бюджетного законодательства и недочеты в сфере государственных закупок.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана за 2022 год.

Число нарушений, выявленных по завершенным проверкам, выглядит следующим образом:

По бюджетному законодательству - 52,2 процента;

По государственным закупкам - 26,5 процента

По вложению капитальных средств - 9,7 процента;

По налоговому и таможенному законодательству - 5,2 процента;

По использованию государственного имущества - 4,1 процента;

По социальной защите и социальному обеспечению - 2,3 процента.