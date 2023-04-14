Назван показатель внешнеторгового оборота Азербайджана с начала 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января - марта 2023 года вырос на 7,91 процента, или 863,113 миллиона долларов по сравнению с январем-мартом 2022 года - с 10,908 миллиарда до 11,771 миллиарда долларов, сообщили в пятницу Trend в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ведомства, в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 7,741 миллиарда долларов, что на 239,598 миллиона долларов, или на три процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 65,77 процента против 73,17 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 1,102 миллиарда долларов, или 37,67 процента - с 2,927 миллиарда долларов до порядка 4,029 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 34,23 процента против 26,83 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 1,342 миллиарда долларов, или на 26,56 процента - до 3,711 миллиарда долларов против 5,053 миллиарда долларов в январе-марте 2022 года.