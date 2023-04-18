Состоится бизнес-форум Азербайджан-Пакистан-Турция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоится бизнес-форум Азербайджан-Пакистан-Турция.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, соглашение об этом было достигнуто во время встречи председателя правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашада Джабирли и членов правления с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе в рамках деятельности комиссии этой структуры по корпоративным связям и коммуникациям.

Согласно информации, в ходе встречи была представлена информация о проводимых мероприятиях и намеченных проектах, обсуждены вопросы сотрудничества, достигнута договоренность об организации в течение года визита в Пакистан бизнесменов, осуществляющих деятельность в Азербайджане.

Состоялись обсуждения по организации встреч бизнесменов, которые в мае планируют прибыть в Азербайджан из Пакистана.

Отметим, что среди товаров, импортируемых Пакистаном, основное место занимают хлопчатобумажные ткани, одежда и аксессуары для одежды, синтетические красители, цветные красители, поливинилхлорид (ПВХ), резиновые шины, продукты питания.