Азербайджан вводит правила работы с виртуальными активами

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов подписал постановление о «Правилах операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике».

Как сообщает в четверг Trend, согласно статьям 4.2.3 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» и 22.0.17 Закона Азербайджанской Республики «О Центральном банке Азербайджанской Республики», правление Центрального банка Азербайджан утвердило «Правила операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике».

Отметим, что «Правила совершения операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике», утвержденные частью 1 настоящего постановления, вступают в силу после принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность поставщиков услуг виртуальных активов в Азербайджане.

Кроме того, дано поручение юридическому отделу ЦБА обеспечить в 3-дневный срок передачу настоящего решения министерству юстиции Азербайджана для включения в государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.