Увеличилась суммарная мощность гидроэнергетики Азербайджана - IRENA

БАКУ /Trend/ - Суммарная мощность в сфере гидроэнергетики Азербайджана в 2022 году составила 1 177 МВт .

Как передаетTrend, об этом говорится в публикации Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

По данным агентства, этот показатель увеличился на 1,72 процента по сравнению с 1 157 МВт в 2021 году, на 2,43 процента по сравнению с 1 149 МВт в 2020 году и на 2,79 процента по сравнению с 1 145 МВт в 2019 году.

В то же время мощность солнечной энергетики Азербайджана за отчетный период составила 51 МВт, что на 6,25 процента больше, чем в 2021 году (48 МВт).

Отметим, что, по данным IRENA, суммарная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане в 2022 году составила 1 339 МВт. Данный показатель вырос на 1,74 процента по сравнению с 2021 годом (1 316 МВт).

Как отметили в IRENA, в 2022 году на возобновляемые источники энергии пришлось 40 процентов мировой установленной мощности.