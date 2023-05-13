Обсуждаются вопросы внедрения искусственного интеллекта в налоговой системе Азербайджана

ШАМАХЫ /Trend/ - Ведутся соответствующие переговоры о внедрении искусственного интеллекта в налоговой системе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал начальник отдела Учебного центра министерства экономики Азербайджана Имран Гараев на тренинге для представителей СМИ, организованном Государственной налоговой службой.

"В этом направлении ведутся переговоры с целью обеспечения качества и повышения безопасности электронных услуг в налоговой системе", - сказал он.

Гараев отметил, что вопросы, связанные с внедрением искусственного интеллекта, применением электронного аудита, усилением внутреннего и общественного контроля являются одними из приоритетов Государственной налоговой службы.