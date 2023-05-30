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На освобожденных территориях ведутся работы по формированию новых источников питьевой воды - "Азерсу"

Экономика Материалы 30 мая 2023 11:22 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях ведутся работы по формированию новых источников питьевой воды - "Азерсу"

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся работы по формированию новых источников питьевой воды

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на II Каспийском водном инновационном форуме заместитель председателя ОАО "Азерсу" Сеймур Сеидов.

По его словам, это составная часть работ ОАО в рамках программы "Большого возвращения".

"Кроме того, хочу отметить, что в Азербайджане за последние несколько лет созданы 44 новых источника питьевых вод. В целях эффективного использования водных ресурсов и создания новых источников в 54 городах и селах соответствующая работа проведена уже в 33 из них и достигнуты успехи", - подчеркнул Сеидов.

Также в стране создано агентство, основная деятельность которого направлена на обеспечение предпринимателей сельхозсектора водой в целях мелиорации.

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