Автомобили, произведенные в Азербайджане, будут освобождены от НДС

БАКУ /Trend/ - Продажа произведенных в Азербайджане легковых автомобилей будет освобождена от НДС.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос нашел отражение в изменении в Налоговый кодекс, которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, продажа легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджана, освобождается от НДС с 1 мая 2023 года сроком на 10 лет.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.