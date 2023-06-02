Микаил Джаббаров и Ираклий Гарибашвили обсудили расширение экономических связей стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Министр поделился информацией об этом на своей странице в Twitter, сообщает в пятницу Trend.

"В ходе встречи мы выразили удовлетворение развитием азербайджано-грузинских отношений в различных направлениях и поделились мнениями о важности осуществленных проектов и инициатив в расширении экономических связей", - говорится в публикации.

Отметим, что 2 июня 2023 года Агентство по развитию МСБ Азербайджана и Ассоциация бизнеса Грузии подписали меморандум о взаимопонимании

В рамках Грузино-Азербайджанского бизнес-форума был подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством развития МСБ и Ассоциацией бизнеса Грузии.

Отмечается, что документ будет способствовать расширению связей между МСБ обеих стран