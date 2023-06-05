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В Нахчыване планируется создание свободной экономической зоны

Экономика Материалы 5 июня 2023 15:31 (UTC +04:00)
В Нахчыване планируется создание свободной экономической зоны

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Предусматривается создание свободной экономической зоны в Нахчыванской АР.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы“, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, основным исполнительным органом по этому вопросу является министерство экономики, а другим исполнительным органом - Государственный таможенный комитет.

Первоначально планируется разработка проекта по созданию свободной экономической зоны, а затем - развитие экономики Нахчыванской АР с увеличением торговых и логистических возможностей.

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