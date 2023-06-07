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Азербайджано-узбекское СП получило статус резидента Евлахского агропарка

Экономика Материалы 7 июня 2023 19:00 (UTC +04:00)
Азербайджано-узбекское СП получило статус резидента Евлахского агропарка

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджано-узбекскому совместному предприятию ООО "Azting" присвоен статус резидента Евлахского пилотного агропарка.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках совместного инвестиционного проекта с Узбекистаном планируется создание тутового хозяйства на площади 19,98 га. Проект с объемом инвестиций в 170 000 манатов обеспечит постоянными рабочими местами пять человек, сезонными - еще 50", - говорится в публикации министра.

Напомним, что в настоящее время в 32 районах Азербайджана продолжаются работы по созданию 51 агропарка. 34 агропарка специализируются на растениеводстве, 14 - на растениеводстве и животноводстве, один - на животноводстве и два - на перерабатывающей промышленности. Из них 44 уже начали свою деятельность, а в других ведутся проектные или строительные работы.

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