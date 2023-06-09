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Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение в связи с БТК

Экономика Материалы 9 июня 2023 11:49 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение в связи с БТК

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение об упрощении транзитных таможенных процедур в рамках БТК.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект об утверждении "Соглашения об обмене предварительной информацией между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Грузии и Правительством Турецкой Республики для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

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